تغريم هيونداي الكورية 67 مليون دولار لبيعها سيارات متلاعب بها في ألمانيا

فرانكفورت - (د ب أ):

قال الادعاء في فرانكفورت الأربعاء، إن ألمانيا غرمت شركة هيونداي الكورية الجنوبية 58.5 مليون يورو (66.9 مليون دولار) لبيعها سيارات مزودة بأجهزة عادم ديزل متلاعب بها.

وأضاف الادعاء أن الغرامة،التي تم فرضها العام الماضي، لا تشمل العقوبة فقط ولكن الأرباح المكتسبة بصورة غير قانونية.

وقد باعت الشركة الكورية نحو 90 ألف سيارة من طرازى كيا وهيونداي في ألمانيا، حيث تم التوصل إلى أنه تم التلاعب في أنظمة العادم بها لكي تتوافق السيارات مع الحدود المتعلقة بأكسيد النيتروجين خلال الاختبارات، ولكن ليس على الطريق.

وقال متحدث باسم مقر هيونداي في مدينة أوبنباج الألمانية، شرق فرانكفورت" مكتب الادعاء العام لم يتوصل إلى وجود أي سلوك متعمد أو احتيالي".

وأضاف أن القضية تتعلق بطرازات أقدم لسيارات تعمل بالديزل لم يعد يتم تصنيعها.