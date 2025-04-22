بالصور.. أودي تطلق سيارتها الصالون A6 الجديدة بالأسواق

إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي الألمانية الرائدة في صناعة السيارات، عن إطلاق سيارتها الصالون A6 الجديدة، والتي تمتاز بملامح أنيقة إلى جانب خصائص الإيروديناميكية العالية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الصالون A6 الجديدة تأتي بطول 4.99 متر، وتقف على قاعدة عجلات بطول 2.93 متر، في حين تصل سعة صندوق التخزين الخلفي إلى 492 لترا، فضلا عن وظيفة فتح الباب الخلفي للسيارة بآلية كهربائية.

وتتميز السيارة الصالون، التي تنتمي إلى أعلى الفئة المتوسطة، بخطوط ديناميكية على كامل الجسم، مما يسهم في تحسين قدرتها على مقاومة الهواء، ومن ثم خفض استهلاكها من الوقود. وتمتاز السيارة بمُعامل سحب يبلغ 0.23.

وعلى صعيد أنظمة الدفع، يعتمد الموديل الأساسي من السيارة على سواعد محرك بقوة 150 كيلووات/204 حصان، كما تتوفر نسخة 2.0 TDI quattro بقوة 150 كيلووات/204 حصان مع تقنية الدفع الهجين المعتدل.

ويتوفر للسيارة أيضا محرك سداسي الأسطوانات مع تقنية الدفع الهجين المعتدل بقوة 270 كيلووات/367 حصان.