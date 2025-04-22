سكودا تطلق Octavia RS الجديدة في أسواق الشرق الأوسط.. صور

دبي - (د ب أ):

أعلنت شركة سكودا التشيكية لصناعة السيارات، عن إطلاق سيارتها Octavia RS الجديدة في أسواق الشرق الأوسط، والتي تتكامل فيها عناصر القوة والراحة والعملية بشكل مثالي.

وأوضحت الشركة التشيكية أن سيارتها Octavia RS الجديدة تقدم مزيجا سلسا من الأداء المتميز والتكنولوجيا المتطورة واللمسات الرياضية العصرية، مما يوفر تجربة قيادة ديناميكية تُلبي تطلعات عشاق الإثارة والحماس على الطرقات.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Octavia RS الجديدة على سواعد محرك 2.0 TSI، والذي يزأر بقوة 265 حصانا. وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6.6 ثوان فقط، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم/ساعة، لتقدم بذلك تجربة قيادة مفعمة بالإثارة والحماس.

تصميم جريء

ويتماشى التصميم الخارجي الجديد والجريء للسيارة بشكل مثالي مع أدائها المحسّن، مع لمسات سوداء ومصابيح LED أمامية حادة وعجلات معدنية أنيقة قياس 19 بوصة. كما يتميز هذا الطراز بتصميم مدروس يجمع بين الرحابة والراحة، مع مقاعد رياضية عصرية وتفاصيل نهائية دقيقة.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية، تأتي سيارتها Octavia RS الجديدة بمقود مستوحى من عالم السباقات، والذي يوفر للسائق تحكما انسيابيا وثباتا عاليا ودقةً متناهية، وهو ما يجعل كل تجربة قيادة أكثر متعة وتفاعلية.

وبفضل الميزات التقنية المتطورة بما في ذلك، قمرة القيادة الافتراضية قياس 10.25 بوصة وشاشة كبيرة تعمل باللمس مقاس 13 بوصة، وباب خلفي كهربائي مع دواسة افتراضية، يمكن للسائقين البقاء على اتصال آمن أثناء القيادة.