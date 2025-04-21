صراع بين ترامب وولاية نيويورك بسبب رسوم دخول السيارات شوارعها

نيويورك - (أ ب):

استمر فرض رسوم الحد من الازدحام البالغة 9 دولارات في نيويورك على معظم السائقين الذين يدخلون أكثر مناطق مانهاتن ازدحاما، الأحد، رغم المهلة التي أعلنتها إدارة ترامب في عيد الفصح لوقف العمل بأول رسوم من نوعها في البلاد.

وأكدت هيئة النقل الحضرية، وهي الوكالة المشرفة على الرسوم في ولاية نيويورك، اليوم الأحد، أن نظام كاميرات المرور الخاص بها ما زال يحسب الرسوم المفروضة على معظم السيارات التي تدخل المنطقة الواقعة أسفل سنترال بارك.

وكان وزير النقل في إدارة الرئيس دونالد ترامب، شون دافي، قد ألغى في فبراير الموافقة الفيدرالية على برنامج الرسوم، واصفا إياه بـ "الصفعة على وجه الأمريكيين من الطبقة العاملة وأصحاب الشركات الصغيرة"، وأمهل ولاية نيويورك في البداية حتى 21 مارس للامتثال بوقف العمل بهذه الرسوم.

وتقدمت هيئة النقل الحضرية بطعن على قرار دافي أمام محكمة فيدرالية، ومن ثم قام دافي بتمديد المهلة لمدة شهر، ليحل موعدها اليوم الأحد الموافق 20 أبريل.

وأصرت وزارة النقل على أنها لن تتراجع عن المهلة المحددة حتى مع استمرار نظر القضية في المحكمة، قائلة إنها "لن تتردد في استخدام كل الوسائل المتاحة لدينا" إذا تقاعست الولاية عن إيقاف الرسوم.

وقال جون جي. مكارثي، مدير إدارة السياسة والعلاقات الخارجية في هيئة النقل الحضرية، الأحد، إنه: "في حال وجود شكوك، فإن الهيئة والولاية والمدينة أكدت في دعوى أمام المحكمة أن رسوم الحد من الازدحام باقية وأن الدعاوي التي قدمها الوزير دافي في محاولته إيقافها لا تحمل أي استحقاق."