جينيسيس تكشف عن سيارتها X Gran Equator الاختبارية.. شاهدها

نيويورك - (د ب أ):

كشفت شركة جينيسيس النقاب عن سيارتها X Gran Equator الاختبارية، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات والممتد حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها X Gran Equator الاختبارية، والتي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، تم تجهيزها بجميع الوسائل، التي تتيح لها السير على الطرق الوعرة، إلى جانب سبل الراحة والرفاهية.

وتخطف السيارة الاختبارية الأنظار بشخصيتها المستقلة وخطوطها الواضحة والأسطح الانسيابية وغطاء حيز المحرك الطويل، فضلا عن العجلات قياس 24 بوصة مع أشرطة إضاءة خاصة على المؤخرة.

وتعد المقصورة الداخلية مزيجا بين سمات الفخامة وأجواء المغامرة، على سبيل المثال تم استبدال الشاشات اللمسية الكبيرة في القمرة بأربعة عدادات رقمية مستديرة، مع تجهيزات جلدية فاخرة ومقاعد أمامية يمكن تدويرها.

ولم تكشف جينيسيس حتى الآن عن نظام الدفع، الذي تعتمد عليه السيارة الاختبارية، كما أنها لم تفصح عن حظوظها في دخول مرحلة الإنتاج القياسي.

اقرأ أيضًا: