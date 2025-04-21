الأسترالي بياستري سائق مكلارين يفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1

جدة، السعودية (د ب أ)

فاز الأسترالي أوسكار بياستري سائق فريق مكلارين، أمس الأحد بسباق جائزة السعودية الكبرى على حلبة كورنيش جدة في الجولة الخامسة من منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات .

وتصدر بياستري السباق المكون من 50 لفة متفوقا على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم في المواسم الأربعة الأخيرة الذي حل في المركز الثاني، بينما أكمل شارل لوكلير من إمارة موناكو سائق فيراي منصة التتويج بحلوله في المركز الثالث.

وفاز السائق الأسترالي بسباق جائزة السعودية لأول مرة محققا لقبه الثالث هذا الموسم بعد فوزه بسباقي جائزة الصين والبحرين، ليعزز صدارته للترتيب العام في بطولة العالم للسائقين.

وفي المركز الرابع جاء البريطاني لاندو نوريس زميل بياستري في فريق مكلارين، خلفه البريطاني الآخر جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الخامس، ثم زميله في نفس الفريق، الإيطالي أندريا أنتونيلي سادسا.

وجاء البريطاني المخضرم لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وسائق فيراري في المركز السابع، خلفه الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق ويليامز في المركز الثامن ثم زميله في نفس الفريق، التايلندي ألكسندر ألبون في المركز التاسع، وأكمل الفرنسي إسحاق حجار سائق ريسينج بول قائمة العشرة الأوائل.

وبدأ بياستري من مركز الانطلاق الثاني خلف فيرستابن، ولكنه استفاد من عقوبة خمس ثوان ضد السائق الهولندي بسبب خروجه عن المسار في المنعطف الأول أثناء محاولة انتزاع الصدارة من السائق الأسترالي.

وأكد بياستري عقب السباق "ماكس فيرستابن كان قريبا للغاية منا، ولكن السباق كان رائعا، وقمنا بإنجاز بعض المهام المطلوبة بشكل صحيح".

وقال السائق الأسترالي "بمجرد أن دخلت المنعطف الأول من الداخل، لم أكن أخرج من المنعطف الأول في المركز الثاني، لقد بذلت جهدا كبيرا، واضطر مراقبو السباق للتدخل، ولكن اعتقدت أنني متقدم بمسافة كافية".

وأضاف "وفي النهاية، هذا ما حسم السباق لصالحي، لذا أنا سعيد جدا بكل العمل الذي قمنا به، وهذا ما رجح كفتنا الليلة".

في المقابل، رفض فيرستابن التعليق، ولكنه قال عبر راديو الفريق أنه اضطر للخروج من المسار، ملمحا إلى أن العقوبة لم تكن عادلة.

وأضاف السائق الهولندي "باختصار، أشكر الجماهير هنا في جدة، لقد كان أسبوعا رائعا، أحب هذه الحلبة، وبالنسبة للباقي فما حدث قد حدث".

أما لاندو نوريس، سائق مكلارين الثاني، حل رابعا بعد أن استعاد توازنه من المركز العاشر على خط الانطلاق بسبب حادث في التصفيات.

لكن المركز الرابع في سباق جدة لم يكن كافيا لنوريس من أجل الحفاظ على صدارة بطولة السائقين التي يعتليها حاليا بياستري بفارق 10 نقاط عن زميله في الفريق، بعدما فاز السائق الأسترالي بآخر سباقين وثلاثة من آخر أربعة سباقات هذا الموسم.

وأصبح بياستري هو أول سائق أسترالي يتصدر بطولة السائقين منذ مارك ويبر عام 2010، بينما يحل فيرستابن في المركز الثالث بالترتيب العام متخلفا بفارق نقطتين عن نوريس،

ولم يستغل السائق الهولندي الانطلاق من المركز الأول ليفوز بالسباق مثلما فعل في سباق جائزة اليابان الكبرى قبل أسبوعين.