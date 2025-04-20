توفاش التركية تعتزم استثمار 256مليون دولار لانتاج مركبات خفيفة

أنقرة (د ب ا)

وافقت شركة توفاش التركية على استثمار 256 مليون يورو (291 مليون دولار) لإنتاج طراز جديد من المركبات الخفيفة، وذلك في إطار موافقة الجهات التنظيمية على الاستحواذ على أعمال التوزيع المحلية لشركة ستيلانتيس إن في.

ووافقت هيئة المنافسة التركية على بيع شركة ستيلانتيس إن في، فرعها المحلي للتوزيع إلى شركة توفاش تورك أوتوموبيل فابريكاسي إيه إس في وقت متأخر أمس الجمعة ،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "إن ربط الترخيص المعني بشرط قيام الأطراف بالاستثمار يعد سابقة في تاريخ الهيئة".

وكانت الهيئة قد أشارت إلى عدم وجود التزامات كافية من جانب الشركتين كسبب لرفض الصفقة البالغ قيمتها 400 مليون يورو العام الماضي.

ووفقا وفقًا لبيان الشركة المُقدم إلى البورصة، ستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لطراز المركبات الجديد 150 ألف وحدة. وستزيد شركة توفاش إجمالي طاقتها الإنتاجية التصديرية إلى ما بين 200 ألف و220 ألف وحدة، إلى جانب مشاريع أخرى جارية حتى عام 2027.

وتتواصل المفاوضات مع ستيلانتيس حول تفاصيل وشروط المشروع.

وشركة توفاش، التي تُنتج سيارات السيدان والمركبات التجارية الخفيفة في مصنعها الواقع في مدينة بورصة، مملوكة بشكل مشترك لستيلانتس وشركة كوك هولدينج إيه إس، أكبر مجموعة تجارية في تركيا.

وستحصل توفاش على حقوق توزيع علامات ستيلانتيس التجارية، بيجو، سيتروين، أوبل، ودي إس للسيارات في تركيا، التي تعد سوقا رئيسيا لكلتا الشركتين.