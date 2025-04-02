نمو مبيعات سيارات نيسان في أمريكا خلال الربع الأول

يوكوهاما - (د ب أ):

أعلنت مجموعة صناعة السيارات اليابانية نيسان جروب نمو مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 7ر5% سنويا إلى 267085 سيارة.

جاءت الزيادة في المبيعات نتيجة الأداء القوي لمختلف طرز نيسان بما فيها نيسان فيرسا وليف وكيكس، التي يبدأ سعرها من أقل من 30 ألف دولار والطراز الجديد كليا مورانو.

وزادت مبيعات نيسان من السيارة فيرسا الصالون في الولايات المتحدة بنسبة 156% سنويا خلال الربع الأول، في حين زادت مبيعات السيارة نيسان ليف الكهربائية الصالون بنسبة 4ر103% سنويا.

وزادت مبيعات نيسان كيكس بنسبة 8ر84% سنويا خلال الربع الأول. كما زادت مبيعات السيارة نيسان مورانو بنسبة 1ر84% سنويا خلال الربع الأول.