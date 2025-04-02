ارتفاع مبيعات سيارات جنرال موتورز في أمريكا خلال الربع الأول

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت مجموعة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز ارتفاع مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7ر16% سنويا، مع نمو مبيعات علاماتها التجارية الأربع بأكثر من 10% سنويا.

وقالت المجموعة إن إجمالي مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال الربع الأول بلغ 693363 سيارة، مقابل 594233 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفة أنها ظلت قائدة السوق في قطاعي الشاحنات الخفيفة والسيارات الرياضية متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

وأشارت الشركة إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد 75 يوم عمل، مقابل 77 يوم عمل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع جنرال موتورز احتلال المركز الثاني من حيث المبيعات في سوق السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة مع نمو مبيعاتها من هذه السيارات بنسبة 94% خلال الربع الأول.

وبحسب الشركة زادت مبيعات سيارات شيفروليه بنسبة 14% وهو أفضل ربع أول من السنة منذ 2019، وحققت سيارات شيفي الكهربائية من جنرال موتورز أسرع معدل نمو في السوق الأمريكية، بفضل الأداء القوي لطرازي إيونيكس إي.في وبليزر إي.في.

وزادت مبيعات سيارات كاديلاك بنسبة 21% مع زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية بنسبة 37%. وسجلت العلامة التجارية جي.إم.سي أفضل أداء في الربع الأول من العام، مقارنة بأي فترة مماثلة على الإطلاق مع زيادة المبيعات بنسبة 18% سنويا. وزادت مبيعات سيارات بويك بنسبة 39%.