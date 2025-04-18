فيرستابن يرفض الحديث عن مستقبله مع ريد بول

جدة - (د ب أ):

رفض الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، الحديث عن مستقبله مع الفريق مؤكدا إنه يشعر بالراحة حيال الأمر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الاسبوع الماضي كان محبطا لفيرستابن الذي توج بلقب البطولة أربع مرات، وذلك بعدما خسر سباق البحرين الأمر الذي أدى بهيلموت ماركو، مستشار رياضات المحركات في شركة "ريد بول" إلى القول بإنه لديه مخاوف تجاه مستقبل السائق الهولندي.

ويبتعد السائق الهولندي بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر، البريطاني لاندو نوريس، في الترتيب العام للسائقين، وذلك رغم فوزه في سباق اليابان، لكن سيارة فريقه باتت تعاني من مشاكل في التوازن الأمر الذي أعاق تقدم الفريق في سعيه لمنافسة ماكلارين.

وقال فيرستابن قبل سباق السعودية هذا الاسبوع: "لا أعلم في الحقيقة يتحدث الكثير من الناس عن الأمر باستثنائي".

وأضاف "أريد فقط التركيز على سيارتي والعمل مع فريقي وهذا كل ما أفكر فيه بخصوص فورمولا-1 حاليا".

وتابع فيرستابن : "أنا مرتاح للغاية وسعيد لكنني لست سعيدا جدا فيما يخص سيارة الفريق".

وأوضح : "هذا يرجع إلى الجميع، نرغب في أن نكون أفضل لا شك في ذلك وهذا ما نحاول تطويره في الوقت الحالي".