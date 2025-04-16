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هيونداي تطلق سيارتها الكهربائية Ioniq 6 الجديدة

10:10 ص الأربعاء 16 أبريل 2025
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  • عرض 6 صورة
    هيونداي Ioniq 6 الجديدة
  • عرض 6 صورة
    هيونداي Ioniq 6 الجديدة
  • عرض 6 صورة
    هيونداي Ioniq 6 الجديدة
  • عرض 6 صورة
    هيونداي Ioniq 6 الجديدة
  • عرض 6 صورة
    هيونداي Ioniq 6 الجديدة
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سول - (د ب أ):

كشفت شركة هيونداي النقاب عن سيارتها Ioniq 6 الصالون الجديدة، التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي.

طابع شرس

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Ioniq 6 الجديدة تعتمد على المفهوم التصميمي “Pure Flow, Refined”، والذي يمنح السيارة طابعا شرسا مع غطاء حيز محرك مرتفع وأشرطة زينة باللون الأسود أسفل الأبواب واسبويلر خلفي طويل، فضلا عن مصابيح الضوء النهاري النحيفة.

وتم تحسين المقصورة الداخلية من خلال الاعتماد على مواد عالية الجودة والعديد من المميزات الوظيفية، فضلا عن تصاميم جديدة على الكونسول الأوسط وتعديلات على عناصر الاستعمال الخاص بمكيف الهواء.

وتوسع هيونداي عائلة الطراز بالنسخة N-Line، والتي تتميز من خلال المصدم والعتبات الجانبية المميزة والحليات المطلية باللون الأسود.

هيونداي IONIQ 6 السيارات الجديدة السيارات الكهربائية
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