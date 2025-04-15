بالصور.. أودي تكشف عن سيارتها A6 Avant الكومبي (أسعار ومواصفات)

إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الفاخرة، عن إطلاق سيارتها A6 Avant الكومبي الجديدة.

تبدأ أسعار A6 Avant الجديدة بحسب ما أعلنته الشركة الألمانية من 58 ألف يورو (ثلاثة ملايين و357 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها A6 Avant الكومبي الجديدة تأتي بطول 4.99 متر، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 503 إلى 1.543 لترا.

وعلى صعيد أنظمة الدفع، يتوفر للسيارة الكومبي الجديدة محرك بنزين أو ديزل رباعي الأسطوانات بقوة 150 كيلووات/204 حصان أو محرك بنزين سداسي الأسطوانات بقوة 270 كيلووات/367 حصان.

وفي وقت لاحق من العام الجاري ستتوفر السيارة A6 Avant الكومبي أيضا بنظام دفع هجين Plug-in.

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