سوزوكي تكشف عن أول سيارة كهربائية في تاريخها.. تعرف عليها

طوكيو - (د ب أ):

كشفت شركة سوزوكي اليابانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، النقاب عن سيارتها e Vitara الجديدة، التي تعد باكورة إنتاجها من السيارات الكهربائية.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها e Vitara المدمجة، التي تأتي بطول 4.28 متر، تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 106 كيلووات/144 حصان أو 128 كيلووات/174 حصان.

كما تتوفر سيارة الطرق الوعرة بنسخة دفع رباعي بقوة إجمالية تبلغ 135 كيلووات/183 حصان.

وتنطلق السيارة الكهربائية في كل الموديلات بسرعة قصوى تصل إلى 150 كلم/س.

وتتوفر للسيارة e Vitara الكهربائية بطارية سعة 49 كيلووات ساعة أو 61 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 428 كلم.