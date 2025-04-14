دينزا التابعة لـBYD تطلق موديل شوتينج بريك من Z9GT الفارهة

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة دينزا عن إطلاق أيقونتها Z9GT الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الشوتينج بريك الفارهة، والتي تشعل نار المنافسة مع أودي A8 ومرسيدس الفئة S وبورشه Taycan Sport Turismo.

وأوضحت دينزا التابعة لشركة "بي واي دي" الصينية أن سيارتها Z9GT الجديدة تأتي بطول 5.18 متر (النسخة الكهربائية) أو 5.20 متر (النسخة الهجينة).

وتتألق السيارة بتصميم أنيق ترسم ملامحه الكشافات الأمامية والمصابيح الخلفية والسقف المنساب للخلف والعناصر التصميمية المتباينة مع طلاء السيارة باللون الأسود، كما تقف السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.13 متر.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر السيارة Z9GT بنسخة كهربائية مع محركات على كلا المحورين، وبنسخة هجينة Plug-in تعتمد على سواعد محرك احتراق داخلي سعة 2.0 لتر.

وتتراوح القوة الإجمالية لأنظمة الدفع بين 640 كيلووات/870 حصان (نسخة هجينة) و710 كيلووات/965 حصان (نسخة كهربائية).

وتتوفر للنسخة الكهربائية بطارية سعة 100 كيلووات ساعة تصل بها إلى مدى السير 630 كلم، بينما تتوفر للنسخة الهجينة بطارية سعة 38.5 كيلووات ساعة، والتي تصل إلى مدى السير 201 كلم.

وتتمتع المقصورة الداخلية برحابة داخلية ملحوظة، وتشتمل على شاشة قياس 17.3 بوصة، على جانبها شاشتان قياس 13.2 بوصة وشاشتان للمرايا الخارجية.