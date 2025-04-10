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"نيسان وتويوتا وميتسوبيشي".. سيارات تابعة لمطار القاهرة للبيع بالمزاد - التفاصيل

02:53 م الخميس 10 أبريل 2025

أرشيفية

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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، المشرف على بيع مهمل ومصادر ومتروك الهيئات الحكومية والجمارك، عن مزاد علني لبيع "لوطات" سيارات تابعة لمطار القاهرة الدولي.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، يوم الأحد 20 أبريل الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ركوب "ملاكي" ماركات (نيسان - مرسيدس - تويوتا - أودي - دودج - لاند روفر - فورد - كاديلاك - ميتسوبيشي).

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

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