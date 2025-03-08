في يومها العالمي.. 4 سيارات جديدة بمصر مناسبة للسيدات

كتب - محمد جمال:

تفضل الكثير من السيدات المقبلات على شراء سيارة جديدة، أن تكون السيارة بالأبعاد المدمجة لسهولة السير بها في الأماكن المزدحمة والتعامل معها بمناطق الركن الضيقة دون مشاكل.

كما تحتاج بعض السيدات سيارة بمساحات مناسبة داخل المقصورة سواء لاصطحاب أبنائهن إذا كن متزوجات، وأيضًا شنطة خلفية بمساحة واسعة لتحتوي مختلف أغراضها.

وفي اليوم العالمي للمرأة نقدم قائمة جديدة تناسب احتياجات السيدات بأسعار رسمية تبدأ من 549.900 جنيه.

ويمكن التعرف على السيارات الـ4 وأسعارها من خلال الصفحات التالية:

رينو تاليانت

تتوفر رينو تاليانت الجديدة بسعر رسمي يبدأ من 699 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو أصبح سعرها 799 ألف جنيه

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

يبلغ طول تالیانت السيدان 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، قاعدة عجلات بطول 2649 مم.

سوزوكي إسبريسو

تتوفر إسبريسو الصغيرة بفئة "أوتوماتيك" موديل 2024 سعرها رسمي 549.900 جنيهًا.

تعتمد إسبريسو على محرك صغير 3 سلندر أيضا سعة 1000 سي سي بقوة 67 حصانًا متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات. تستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

تأتي سوزوكي إسبريسو بطول 3565 مم، عرض 1.520 مم، طول قاعدة العجلات 2.380 مم، وارتفاعها 1.565 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 239 لتر، تقدم بعجلات قياس 13 بوصة.

ميتسوبيشي ميراج

تتوفر ميتسوبيشي ميراج بسعر رسمي موديل 2025 بسعر رسمي 805.000 جنيه.

تعتمد ميتسوبيشي ميراج على محرك مايفيك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر.

تضم وسائل أمان ميتسوبيشي ميراج 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام دعم الفرامل BAS، ونظام التحكم النشط بالثبات ASC.

أوبل كورسا

تتوفر أوبل كورسا الجديدة موديل 2024 بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون 280 ألف جنيه.

تقدم سيارة أوبل الهاتشباك كورسا، بمحرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات. تتمكن سيارة أوبل من التسارع والوصول إلى 100 كم من الثبات خلال 8.7 ثانية، تستهلك في المتوسط 4.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.