فيات تتعاون مع دار أزياء لإصدار نسخة خاصة من سيارتها 500 الكهربائية

روما - (د ب أ):

أعلنت شركة فيات عن إطلاق الإصدار الخاص 500 Electric Giorgio Armani Collector’s Edition الجديدة، الذي يعد ثمرة التعاون مع دار الأزياء العالمية جورجيو أرماني.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الإصدار الخاص يتألق بلون الطلاء Glossy Green أو Glossy Greige، والذي يمزج بين اللونين الرمادي والبيج.

وتعتمد السيارة في تصميمها الخارجي على مفهوم التقليل من التباينات اللونية والعناصر الديكورية لرسم صورة نقية أحادية اللون، فضلا عن تصميم خاص للعجلات المصنوعة من معدن خفيف مع توقيعات جيورجو أرماني.

وفي المقصورة الداخلية، تحتوي الأسطح الخلفية لأغطية المقاعد الأمامية على أنماط على شكل سهم وشعار GA ونقش ثلاثي الأبعاد. كما تم استخدام الخشب الحقيقي المقطوع بالليزر في لوحة القيادة.

وتزدان لوحة القيادة وألواح الأبواب والنافذة الخلفية بتوقيعات جورجيو أرماني.

وتشتمل باقة التجهيزات على كشافات بتقنية Full LED وسقف زجاجي، بالإضافة إلى نظام صوتي فائق في المقصورة الداخلية.

وعلى صعيد الدفع، ينبض بداخل السيارة محرك كهربائي بقوة 87 كيلووات/118 حصان، مع مدى سير يبلغ 320 كلم وفقا لدورة WLTP