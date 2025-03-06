هواتف سامسونج تعمل كمفاتيح رقمية للسيارات

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة سامسونج أنه يمكن استعمال العديد من هواتفها الذكية الجديدة كمفاتيح رقمية في الكثير من السيارات مثل موديلات أودي وفولفو وبوليستار، ويتم تنفيذ ذلك عن طريق تطبيق سامسونج Wallet.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه يمكن لأصحاب هواتف سامسونج تخزين مفتاح السيارة بشكل رقمي في تطبيق سامسونج Wallet، وفي هذه الحالة لن تكون هناك مشكلة عندما ينسى المرء مفتاح السيارة في المنزل.

وقد أتاحت سامسونج هذه الوظيفة في السابق لأصحاب سيارات أودي من سلسلة A6 e-tron وسلسلة Q6 e-tron وسلسلة أودي A5، كما أنها أصبحت متاحة حاليا لسيارات فولفو EX90 وبوليستار Polestar 3.

كيفية العمل

في البداية يحتاج قائد السيارة إلى المفتاح الرقمي سامسونج Digital Key، والذي يمكن استعماله عن طريق تطبيق سامسونج Wallet، ولكن يُشترط لذلك استعمال هاتف من موديلات سامسونج Galaxy S20 أو ZFlip2 أو ZFold2 أو الإصدارات الأحدث.

ويتيح المفتاح الرقمي سامسونج Digital Key لقائد السيارة إمكانية تأمين أقفال السيارة وتحريرها وإدارة المحرك وفتح صندوق السيارة بواسطة نظام الوصول بدون مفتاح Remote Keyless Entry والمعروف اختصارا باسم (RKE).

ولا يستلزم أن يكون الهاتف الذكي في يد المستخدم، بل يمكن مشاركة المفتاح الرقمي لاسلكيا مع الأصدقاء وأفراد العائلة، ويمكن لقائد السيارة تعطيل المفتاح الرقمي في أي وقت.

وأكدت سامسونج أن تطبيق سامسونج Wallet يتمتع بحماية Knox ويستوفي معايير الأمان الصارمة EAL6+، والتي تهدف إلى منع سرقة المفتاح الرقمي. وفي حالة فقدان المفتاح الرقمي فإنه يمكن حظره وإزالته عن طريق وظيفة سامسونج Find.

ويتم نقل مفتاح السيارة الرقمي عن طريق بروتوكولات الاتصالات القياسية Car Connectivity Consortium (CCC)، وتقنية النطاق العريض للغاية UWB.

ومن المقرر توسيع قائمة الموديلات المدعومة من سيارات فولفو وبوليستار قريبا مع إضافة ماركات جديدة.