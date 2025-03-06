دراسة.. غالبية سكان هذه الدولة لا يفضلون قيادة سياراتهم بسرعة

هامبورج - (د ب أ):

رغم أنه في مقدور سائقي السيارات في ألمانيا القيادة بأقصى سرعة في أجزاء كبيرة من الطرق السريعة بالبلاد والتي لا توجد حدود قصوى للسرعة عليها، يفضل الغالبية منهم البقاء في حارات السير البطيء.

في معظم البلدان، تتمتع السيارات نظريا بسرعات قصوى تتجاوز بكثير الحدود القانونية، ولكن في ألمانيا لا يستغل معظم الناس الفرصة النادرة للضغط على دواسة الوقود واختبار هذه السرعات القصوى، وفقًا لبحث جديد.

ووجدت دراسة المعهد الاقتصادي الألماني آي.دبليو أن متوسط ​​السرعة في أجزاء الطرق السريعة المفتوحة بولاية شمال الراين فستفاليا المكتظة بالسكان هو 5ر113 كم / ساعة فقط - أي ما يقرب من نصف السرعة القصوى للعديد من السيارات التي تعمل بمحركات الديزل والبنزين.

ومن المدهش أن ما يقرب من 83٪ من السائقين حافظوا طواعية على متوسط ​​سرعة أقل من 130كم / ساعة – وهي السرعة الموصى بها ولكنها غير ملزمة قانونًا.

كما أظهرت الدراسة أن 1% فقط من الألمان يقودون سياراتهم بسرعة تزيد على 160 كم/ساعة. وأجريت الدراسة خلال الفترة من منتصف مايو/أيار حتى نهاية أغسطس/آب من العام الماضي وهي الفترة التي تكون فيها أحوال الطقس جيدة دون تساقط الجليد ولا عواصف الخريف.

وحتى في عطلة نهاية الأسبوع التي يقل فيها عدد السيارات على الطرق، يفضل أغلب السائقين القيادة بسرعة تتراوح بين 100 و130 كم/ساعة، وفقا للدراسة التي رصدت حوالي 9ر1 مليار رحلة سيارة.

وذكرت مجلة أوتوبيلد الألمانية المتخصصة في موضوعات السيارات أن الخبراء يرون أن العدد الكبير من أعمال صيانة الطرق مع ارتفاع أسعار البنزين تحد من قدرة السائقين على القيادة بسرعات عالية.

ومن المرجح أن تدعم هذه النتائج دعوات العديد من الساسة اليساريين لفرض حدود قصوى للسرعة على جميع الطرق من أجل خفض الانبعاثات في بلد منقسم بشأن هذه القضية منذ سنوات.

ويؤيد نحو 55% من أعضاء نادي السيارات الضخم أيه.دي.ايه.سي في ألمانيا فرض حد أقصى للسرعة، بينما يعارضه 40%. أما الباقون فلم يحسموا أمرهم بعد.

وعلى مدى سنوات، رفض غالبية سائقي السيارات فرض حد عام للسرعة على الطرق السريعة، كما يقول النادي، ولكن عدد المؤيدين لفرض حد للسرعة زاد مؤخرا.