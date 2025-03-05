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"إيه سي شنيتسر" تجري تعديلات على بي إم دبليو X2

10:30 ص الأربعاء 05 مارس 2025
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    بي إم دبليو X2
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    بي إم دبليو X2
  • عرض 4 صورة
    بي إم دبليو X2
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برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة "إيه سي شنيتسر" (AC Schnitzer) عن إجراء تعديلات على السيارة بي إم دبليو X2، التي تنتمي إلى فئة SUV، لتمنحها طابعا أكثر تفردا من خلال العديد من التحسينات الديناميكية والتصميمية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن نسختها المعدلة من الكروس أوفر المدمجة تتميز من خلال طاقم جنوط من سبائك الألومنيوم قياس 20 بوصة وبألوان ثنائية أو الأسود أو الأنثراسيت. كما تمت توسعة المسار بمقدار 10 ملم على كل جانب من المحورين الأمامي والخلفي.

وتخطف السيارة المعدلة الأنظار بملامح شرسة على المقدمة، والتي يرسمها المشتت الأمامي، والذي لم يساهم في زيادة الطابع الرياضي للسيارة فحسب، بل زاد أيضا من الخصائص الأيروديناميكية على المحور الأمامي بشكل خاص.

وتتألق المقصورة الداخلية للسيارة بلمسات فاخرة مثل الدواسات المصنوعة من الألومنيوم وحامل المفاتيح الحصري.

بي إم دبليو X2 إيه سي شنيتسر
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