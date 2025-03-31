دونجفينج تطلق سيارتها Hedmos 06 الكهربائية في الأسواق.. صور

بكين - (د ب أ):

أطلقت شركة دونجفينج الصينية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، سيارتها Hedmos 06 الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV المدمجة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها Hedmos 06 الجديدة تأتي بطول 4.67 متر وعرض 1.90 متر وارتفاع 1.60 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.80 متر.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك بقوة 160 كيلووات/218 حصانا. وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.9 ثوان.

وتصل السيارة إلى مدى السير 520 كلم، وذلك بفضل البطارية سعة 62.3 كيلووات ساعة.

وتظهر المقصورة الداخلية بأجواء معاصرة مع قمرة قيادة قياس 10.2 بوصة وشاشة لمسية قياس 6ر14 بوصة، كما يشتمل الكونسول الأوسط على حاملي أكواب وسطح شحن لاسلكي للهواتف الذكية.