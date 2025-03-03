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فولفو تكشف عن أولى سياراتها المعززة بتقنية 800 فولت.. تعرف عليها

01:12 م الإثنين 03 مارس 2025
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  • عرض 7 صورة
    فولفو ES90 الكهربائية
  • عرض 7 صورة
    فولفو ES90 الكهربائية
  • عرض 7 صورة
    فولفو ES90 الكهربائية
  • عرض 7 صورة
    فولفو ES90 الكهربائية
  • عرض 7 صورة
    فولفو ES90 الكهربائية
  • عرض 7 صورة
    فولفو ES90 الكهربائية
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ستوكهولم - (د ب أ):

أزاحت شركة فولفو السويدية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الفاخرة، النقاب عن تفاصيل السيارة ES90 سيدان الكهربائية الجديدة.

تعد فولفو ES90 باكورة إنتاجها من الموديلات المعتمدة على تقنية 800 فولت لتحسين عملية الشحن وتقليص وقته.

وأوضحت الشركة السويدية أن السيارة ES90 الجديدة تعتمد على بطارية سعة 106 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 700 كلم.

وبفضل تقنية الشحن الجديدة، يمكن للسيارة سحب الكهرباء بقدرة تصل إلى 350 كيلووات، كما يخلق الجهد العالي حرارة أقل بحيث يقل إجهاد البطارية.

وفي غضون 20 دقيقة يمكن الوصول من 10 إلى 80٪ من شحن البطارية. وفي غضون 10 دقائق يمكن لسيارة فولفو شحن ما يكفي من الطاقة لقيادة 300 كلم أخرى.

وساعدت تقنية الشحن الجديدة على الاستعانة بمحركات كهربائية أخف وزنا، مع تحديثات على جميع مكونات النظام الكهربائي وخلايا البطارية ومكيف الهواء وأنظمة التدفئة.

السيارات الكهربائية سيارات فولفو فولفو ES90
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