تعرف على أرخص سيارة لعلامة سوزوكي متاحة في مصر

كتب - محمود أمين:

تقدم شركة مودرن موتورز، الوكيل الرسمي لعلامة سوزوكي اليابانية في مصر، السيارة سويفت "هاتشباك" موديل 2025 في السوق المحلي خلال شهر مارس الجاري.

جاءت سويفت الجديدة بتحديثات، مع تقديم فئة واحدة فقط من التجهيزات، وتُطرح بسعر 850,000 جنيه مصري، لتصبح أرخص سيارة للعلامة اليابانية متاحة بالأسواق، نتناول خلال هذا التقرير مواصفاتها التفصيلية:

تتميز سوزوكي سويفت بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر، الذي يولد قوة 81 حصانًا وعزمًا يبلغ 111 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT. وتتمكن سويفت من الوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 165 كم/س، بينما تستهلك 3.8 لتر من الوقود لكل 100 كم في القيادة العادية.

وتأتي سويفت بأبعاد مدمجة، حيث يبلغ طولها 3860 ملم، عرضها 1735 ملم، وارتفاعها 1520 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2450 ملم.

تتضمن سوزوكي سويفت العديد من تجهيزات الأمان، مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى أنظمة ABS وEBD وESP التي توفر تحكمًا إلكترونيًا في الثبات.

كما تحتوي على كاميرا خلفية، ونظام دعم للتوازن عند صعود المرتفعات HSA، بالإضافة إلى مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

أما من ناحية الراحة والتكنولوجيا، فتوفر سويفت الجديدة إضاءة خلفية LED، وتكييف هواء أوتوماتيكي، ونظام بلوتوث، إلى جانب مفتاح ذكي وتشغيل المحرك عبر الزر.

تم تزويد السيارة أيضًا بشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى مرآة جانبية كهربائية.

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