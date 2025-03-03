هيونداي تعتزم بدء تصنيع سيارات كهربائية في تركيا العام المقبل

أنقرة - (د ب أ):

تعتزم شركة هيونداي موتور أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، بدء تصنيع سيارات كهربائية في مصنعها التركي في إزميت اعتبارًا من العام المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مراد بيركيل الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور-تركيا التابعة لمجموعة هيونداي موتور القول إن الشركة تستهدف بيع 65 ألف سيارة خلال العام الحالي مقابل 62.913 سيارة في العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة لم تكشف عن طرز السيارات الكهربائية التي تعتزم تصنيعها في المصنع التركي.

وتستهدف الشركة الكورية الجنوبية بيع إنتاجها التركي من السيارات الكهربائية في السوقين التركية والأوروبية. كما تحدث هيونداي خطوط الإنتاج في مصنعها بمدينة إزميت التركية لتصنيع السيارات الكهربائية.

ومازالت هيونداي تجري محادثات مع الحكومة التركية بشأن الاستثمارات الجديدة وحوافزها، لكن لم يتم بعد الوصول إلى قرار نهائي.

في الوقت نفسه ستواصل هيونداي تركيا إنتاج سياراتيها آي 20 وبايون، في حين ستوقف إنتاج السيارة آي 10 في تركيا.