في مارس.. تراجع أسعار 17 سيارة جديدة بمصر حتى 240 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

كشف عدد من وكلاء العلامات التجارية بالسوق المصري عن عدد كبير من التخفيضات والعروض الترويجية بأسعار العديد من الطرازات الجديدة موديلات 2025.

حملة التخفيضات وعروض "الكاش باك" التي أطلقتها كبرى شركات السيارات بمصر ترواحت بين 30 إلى 240 ألف جنيه، وتنوعت هذه الطرازات بين سيدان عائلية وكروس أوفر و SUV وتبدأ أسعارها من 999.000 جنيه خلال مارس الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

هافال

أعلنت شركة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، عن استمرار عرض "كاش باك" الذي تصل قيمته لـ 60 ألف جنيه خلال شهر فبراير الجاري، والتي جاءت على طرازاتها بالسوق المصري كالتالي:

هافال Jolion FL

تتميز سيارة Jolion FL بتصميمها الجذاب، وأدائها الاستثنائي، ووسائل الأمان الحديثة، والراحة الفائقة، وتعمل بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches.

وتتوفر هافال Jolion فيس ليفت بأسعار رسمية تبدأ من 1.150.000 جنيه وحتى 1.370.000 جنيه.

هافال H6

تأتي هافال H6 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 152 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 233 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتتوفر بأربع فئات وهي؛ Standard وDeluxe وDeluxe SR وHigh Deluxe، وتتميز بمقصورتها الداخلية الواسعة والمريحة، بأسعار رسمية تبدأ من 1.350.000 جنيه وحتى 1,620,000 جنيه.

هافال Jolion Pro

تنتمي سيارة هافال Jolion Pro إلى فئة السيارات "الكروس أوفر" والمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة 148حصان، مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك من طراز "DCT".

وتتوفر هافال Jolion Pro بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.420.000 جنيه.

جي إيه سي

جي إيه سي إمباو

تأتي جي إيه سي إمباو الجديدة بكاش باك 30 ألف جنيه على جميع فئاتها، وباتت أسعارها تبدأ من مليون و135 ألف جنيه بدلاً من مليون و165 ألف جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين.

أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها مليون و285 ألف جنيه بدلاً مليون و315 ألف جنيه بكاش، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر مليون و395 ألف جنيه بدلاً من مليون و425 ألف جنيه بكاش باك 30 ألف جنيه.

جي إيه سي إيمكو

قدمت جي إيه سي إمكو في مصر بكاش باك 40 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و305 ألف جنيه بدلاً من مليون و345 ألف جنيه للفئة الأولى GS.

أما الفئة الثانية GE بسعر مليون و415 ألف جنيه بدلاً من مليون و455 ألف جنيه بكاش باك 40 ألف جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها مليون و430 ألف جنيه بدلاً من مليون و470 ألف جنيه.

جي إيه سي GS4

قدمت جي إيه سي GS4 بكاش باك 40 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و195 ألف جنيه بدلاً من مليون و235 ألف جنيه للفئة الأولي GS.

أما الفئة الثانية GB مليون و275 ألف جنيه بدلاً من مليون و315 ألف جنيه، والفئة الثالثة GE مليون و345 ألف جنيه بدلاً من و385 ألف جنيه.

جي إيه سي GS3 MZOOM

قدمت جي إيه سي GS3 MZOOM بكاش باك 50 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و145 ألف جنيه بدلاً من مليون و195 ألف جنيه للفئة الأولى GS، والفئة الثانية GB مليون و205 ألف جنيه بدلاً من مليون و255 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة GL مليون و305 ألف جنيه بدلاً من مليون و355 ألف جنيه بكاش باك 50 ألف جنيه، والفئة الرابعة R-Style مليون و415 ألف جنيه بدلاً من مليون و465 ألف جنيه.

بستيون

بستيون T55

تقدم بستيون T55 الكروس أوفر المدمجة بـ 40 ألف جنيه كاش باك، وهي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات Premium Plus سعرها الرسمي 1,175,000 جنيه

بستيون T77 برو

حصلت بستيون T77 برو على كاش باك قيمته 40 ألف جنيه، وهي تتاح بفئة واحدة Premium وسعرها الرسمي 1,385,000 جنيه.

بيستيون B70

حصلت بستيون B70 السيدان متوسطة الحجم على كاش باك قيمته من 20 إلى 50 ألف جنيه، وتبدأ أسعارها من 1,375,000 جنيه للفئة الأولى Deluxe ، و1,395,000 جنيه للفئة الثانية Premium.

بستيون B70 S

حصلت بستيون B70 S الجديدة على كاش باك تراوح بين 100 إلى 120 ألف جنيه، وتبدأ أسعارها من 1,355,000 جنيه للفئة الأولى، و1,375,000 جنيه للفئة الثانية.

سوبارو كروس تريك

أعلنت مجموعة أبو غالي، الوكيل غير الحصري لعلامة سوبارو في مصر، عن تخفيض 200 ألف جنيه على سوبارو كروس تريك، ليصبح سعرها بعد التخفيض 2,150,000 جنيه.

ستروين C5 آير كروس

أقرت مجموعة القصراوي تخفيضات تصل إلى 240 ألف جنيه حتى نهاية شهر رمضان، وتبدأ أسعارها الجديدة من 1,700,000 جنيه للفئة Feel with Panorama، والفئة الثانية Shine سعرها أصبح 1,820,000 جنيه.

هيونداي توسان

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر، عن تخفيض أسعار هيونداي توسان NX4e FL موديل 2025 الـSUV الرياضية بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه.

تتوفر توسان الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات خلال مارس الجاري بأسعار تبدأ من مليون و790 ألف جنيه للفئة القياسية BLAZE ومليون 900 ألف جنيه للفئة REDLINE.

شانجان

أعلنت مجموعة غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان في مصر، عن تخفيضات على سياراتها تتراوح بين 75 إلى 101 ألف جنيه تستمر حتى 31 مارس، والتي جاءت كالتالي:

شانجان CS35 بلس

تبدأ أسعار شانجان CS35 بلس في السوق المصري بعد التخفيضات بسعر رسمي يبدأ من 999,000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 1,100,000 جنيه، والفئة الثالثة: 1,200,000 جنيه.

شانجان CS55 بلس

تبدأ أسعار شانجان CS55 بلس في السوق المصري بعد التخفيضات بسعر رسمي يبدأ من 1,235,000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 1,340,000 جنيه، والفئة الثالثة: 1,410,000 جنيه.

شانجان UNI-T

تبدأ أسعار شانجان UNI-T في السوق المصري بعد التخفيضات بسعر رسمي يبدأ من 1,350,000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 1,450,000 جنيه، والفئة الثالثة: 1,550,000 جنيه.

شيري

شيري تيجو 8 برو

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، عن تخفيض أسعار السيارة شيري تيجو 8 برو الـSUV الرياضية سباعية المقاعد موديل 2025 بقيمة 100 ألف جنيه بدءًا من اليوم ويستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

تباع شيري تيجو 8 برو أكبر سيارات العلامة في مصر خلال شهر مارس الجاري بعد التخفيض بثلاث فئات بأسعار تبدأ من مليون و480 ألف جنيه للفئة الأولى comfort، ومليون 590 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 690 ألف جنيه للفئة الثالثة.

شيري تيجو 7 برو

تراجعت أسعار شيري تيجو 7 برو الـSUV الرياضية بقيمة 100 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها بعد التخفيض من مليون و250 ألف جنيه للفئة الأولى، و مليون و360 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا .

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