أسعار ومواصفات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت الجديدة بمصر

أقل من شهر على طرحها.. ارتفاع أسعار فيات 500X الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي التجارية في مصر، سيارتها أوتلاندر سبورت الجديدة خلال مارس الجاري بثلاث فئات من التجهيز في السوق المحلي خلال شهر مارس الجاري.

تبدأ أسعار أوتلاندر سبورت بحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، من مليون و375 ألف جنيه بينما تصل الفئة الثانية سعرها مليون 425 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا سعرها مليون 550 جنيه.

وفيما يلي استعراض للمواصفات التفصيلية لميتسوبيشي أوتلاندر سبورت الجديدة:

تقدم سيارة ميتسوبيشي الجديدة بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي للهواء بقوة 103 حصان، 141 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

تأتي ميتسوبيشي أوتلاندر بطول يبلغ 4.390 مم، وعرضها 1.810 مم، وارتفاعها 1660 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.650 مم.

تجهيزات أوتلاندر الداخلية تشمل شاشة ترفيهية مقاس 12.3 بوصة ومجموعة عدادات رقمية مقاس 8.0 بوصة، ويتصل النظام الترفيهي بثمانية مكبرات صوت.

يمكن ربط سيارة ميتسوبيشي الجديدة بالهاتف الذكي، الذي يعرض التطبيقات على الشاشة الأكبر، وتحتوي الشاشة على وظائف متعددة الأدوات وتنقسم إلى ثلاثة أقسام بالإضافة إلي نظام الشاحن اللاسلكي للأجهزة الذكية.

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