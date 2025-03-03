متوقع تجميعها قريبًا بمصر.. هذه أرخص طرازات جيتور بالسوق المحلي

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة القصراوى للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة جيتور التجارية في مصر، السيارة X70 Plus الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات كأرخص طرازات العلامة الصينية في السوق المحلي خلال شهر مارس الجاري.

كان مصدر مسؤول في مجموعة القصراوي أكد في تصريح سابق لـ"مصراوي"، بأن جيتور X70 Plus سيتم تجميعها محليًا بمصر خلال الربع الثاني من عام 2025 الجاري.

تباع جيتور X70 Plus المستوردة التي تعد أرخص طرازات العلامة الصينية بالسوق المصري، خلال مارس الجاري بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون و479 ألف جنيه.

المواصفات التفصيلية للنسخة المستوردة من جيتور X70 Plus:

تعتمد جيتور X70 في نسختها المستوردة على محرك 1500 سي سي بقوة 156 حصان و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة وناقل سرعات أوتوماتيك DCT سداسي النقلات.

تأتي سيارة جيتور X70 Plus الجديدة بطول 4.749 مم، وعرض 1.900 مم، وارتفاع 1.720 مم، وقاعدة عجلات 2.720 مم.

تعتمد X70 Plus في فئتها الوحيدة المتاحة بمصر على وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي بالإضافة إلة وسائد جانبية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات وفراملABS وEBD ومساعد فرامل ومانع الانزلاق أو التحكم في الجر مع نظام الثبات الالكتروني ESC، فضلًا عن السيطرة على الثبات وتحذير مغادرة المسار ومراقبة النقاط العمياء وفرامل الطواريء والتحكم في هبوط المنحدرات والتثبيت التلقائي للسيارة بعد الضغط على الفرامل وايقاف السيارة.

جيتور X70 PLUS مزودة بشاشة داخلية تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم الوظائف المتعددة، قفل مركزي للابواب، زجاج كهربائي، حساسات ركن، كاميرا، مرايات كهربائية جانبية، وسائد هوائية، انظمة فرامل، مثبت سرعة، مكيف هواء، فتحة سقف بانوراما.

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