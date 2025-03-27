رينو تطلق سيارتها "إسبيس" الجديدة سباعية المقاعد

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة رينو عن إطلاق سيارتها Espace الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة من موديلات SUV.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة Espace الكروس أوفر تأتي بطول 74ر4 متر وعرض 84ر1 متر، كما يمكن تجهيزها بما يصل إلى 7 مقاعد، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 2224 لترا.

وتخطف السيارة الأنظار من خلال القسمات الجديدة على المقدمة وعلى غطاء حيز المحرك والغطاء الخلفي والمصابيح الخلفية، مع تصميم جديد لمصابيح الضوء النهاري، كما تتوفر للسيارة كشافات Matrix- LED.

وتركز السيارة الجديدة على تفاصيل الراحة مع التصميم الجديد للمقاعد الأمامية والفرش الفاخر، مع تحسينات على عزل الضوضاء، بالإضافة إلى سقف زجاجي بانورامي ضخم.

وتعتبر السيارة هي الأولى من رينو المزودة بنظام التعرف على السائق، والذي يعتمد على كاميرا في العمود A. ويقوم النظام بتخزين الإعدادات لمحطات الراديو والملتيميديا المفضلة ومقعد السائق والمرآة الخارجية بالإضافة إلى تطبيقات Google.

وتشتمل النسخة الأساسية من السيارة على قمرة القيادة openR مع شاشتين قياس 24 بوصة وشاشة Head-up قياس 3ر9 بوصة ضمن باقة التجهيزات الاختيارية. وتستند السيارة على نظام الملتيميديا openR Link المطور مع وظائف وخرائط جوجل عبر الإنترنت.

دفع هجين كامل

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة الجديدة على تقنية الدفع الهجين الكامل بقوة 146 كيلووات/199 حصان، يتشارك في إنتاجها محرك بنزين تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 96 كيلووات/130 حصان مع محركين كهربائيين.

ويطور المحرك الكهربائي الرئيسي 50 كيلووات/70 حصان وعزم دوران أقصى 205 نيوتن متر، ويتم تغذيته بواسطة بطارية ليثيوم أيون 400 فولت سعة 2 كيلووات ساعة.

ويعتبر المحرك الكهربائي الثاني مولد بدء دوران عالي الجهد بقدرة 18 كيلووات/25 حصان و50 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، كما يمكن للسيارة السير معتمدة على المحرك الكهربائي لمسافات قصيرة استنادا على تقنية استرداد طاقة الكبح، التي يتم تخزينها في البطارية.

وتروج رينو للسيارة بمعدلات الاستهلاك البالغة 8ر4 لتر/100 كلم. وتوفر السيارة العديد من الأنظمة المساعدة مثل نظام التوجيه على العجلات الأربع 4Control.