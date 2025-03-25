نصائح لتجهيز سيارتك قبل الانطلاق في إجازة العيد

كتب- محمود أمين :

مع اقتراب موسم العطلات والأعياد، يتجه العديد من الأشخاص للسفر لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. ومع كثافة حركة المرور والسفر لمسافات طويلة، يصبح من الضروري التأكد من جاهزية السيارة لتجنب أي مشاكل غير متوقعة. وفي هذا التقرير، نقدم لك أهم النصائح التي يجب اتباعها لتجهيز سيارتك قبل الانطلاق في أجازة العيد، لضمان رحلة آمنة.

نصائح لتجهيز السيارة قبل أجازة العيد:

فحص محرك السيارة

يعد فحص المحرك من أهم الأمور التي يجب التأكد منها قبل أي رحلة طويلة. يجب أن تتأكد من سلامة الزيت في المحرك ومستوى سائل التبريد. إذا كان هناك أي تسرب أو مشاكل في المحرك، يفضل إصلاحها قبل بداية الرحلة لتجنب الأعطال المفاجئة.

لتأكد من بطارية السيارة

تأكد من أن البطارية في حالة جيدة ولا تعاني من أي تآكل أو ضعف. يمكن لفني متخصص فحص البطارية والتأكد من قوتها. البطارية الضعيفة قد تتسبب في توقف السيارة في منتصف الطريق، وهو أمر غير مرغوب فيه خاصة في أيام العيد.

فحص الإطارات

قبل السفر، من الضروري فحص الإطارات والتأكد من أن ضغط الهواء في الإطارات صحيح، وكذلك فحص وجود أي تشققات أو تلف في الإطارات. تأكد من أن الإطارات الاحتياطية في حالة جيدة ومزودة بالأدوات اللازمة لتغيير الإطار في حال الطوارئ.

فحص الفرامل

يجب فحص الفرامل بشكل دوري للتأكد من عملها بشكل سليم. إذا كانت هناك أي مشكلة في الفرامل مثل ضعف الأداء أو صوت غير طبيعي، يجب إصلاحها فوراً.

فحص الأضواء والمصابيح

تأكد من أن جميع الأضواء الأمامية، الخلفية، والإشارات تعمل بشكل سليم. القيادة في الليل أو في ظروف الطقس السيئ تتطلب أضواء جيدة.

التأكد من مستوى السوائل

تحقق من مستويات جميع السوائل مثل زيت المحرك، سائل الفرامل، سائل التوجيه المعزز، وسوائل التبريد. نقص أي من هذه السوائل قد يتسبب في مشاكل أثناء القيادة.

إعداد الأدوات والطوارئ

تأكد من وجود الأدوات اللازمة لتغيير الإطارات، مثل الرافعة، العدة، وأسطوانة هواء احتياطية. كما يجب أن يكون لديك حقيبة إسعافات أولية في حالة حدوث أي طارئ، إضافة إلى مصباح يدوي.