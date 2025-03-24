للباحثين عن الأوروبي.. هذه أرخص 3 سيارات "زيرو" في مصر 2025

القاهرة - (مصراوي):

يبحث قطاع من المستهلكين المقبلين على شراء سيارة جديدة في السوق المصري، عن السيارات التي تنتمي إلى علامات تجارية أوروبية، لاعتماديتها وحفظها للقيمة السعرية عند إعادة البيع.

ويتوفر في مصر خلال شهر مارس الجاري عدد من السيارات الجديدة التي تباع بأقل من مليون جنيه، وتنتمي إلى علامات إيطالية وفرنسية وألمانية.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أرخص ثلاث سيارات أوروبية موديل 2025 بمصر:

رينو تاليانت

تعتبر رينو تاليانت سيدان العائلية الصغيرة، أرخص سيارة أوروبية في مصر حاليًا، وتتوفر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 699 ألف جنيه للفئة الأولى، و799 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تقدم تاليانت بمحرك تربو سعة 1.0 لتر، يولد قوة 100 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، تستهلك السيارة في المتوسط 5.6 لتر من الوقود كل 100 كم، وهي تعد من أوفر السيارات استهلاكاً للوقود.

فيات تيبو

تتوفر فيات تيبو سيدان العائلية موديل 2025 في مصر خلال شهر مارس الجاري بفئة المانيوال وسعرها الرسمي 780 ألف جنيه.

تعتمد تيبو على محرك سعة 1400 سي سي بقوة 94 حصان، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

أوبل كورسا

تتوفر أوبل كورسا هاتشباك الألمانية الجديدة موديل 2025 بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون 280 ألف جنيه.

تستمد كورسا طاقتها من محرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

تتمكن سيارة أوبل من التسارع والوصول إلى 100 كم من الثبات خلال 8.7 ثانية، تستهلك في المتوسط 4.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.