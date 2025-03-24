بعد العيد.. مزاد علني كبير لبيع سيارات مستعملة تابعة لنيابات

القاهرة - (مصراوي):

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل المقبل، جلسة مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" المركبات التابعة لنيابات.

وتقام الجلسة وفقًا للمعلن من الإدارة المركزي للمبيعات المشرف على عملية البيع، في تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ويطرح للبيع بالمزاد سيارات ملاكي وميكروباص وفان وبيك آب وموتوسيكلات وتروسيكلات وتكاتك، ماركات (هوندا - بي إم دبليو - سوزوكي - هيونداي - جيلي - تويوتا - مازدا - مرسيدس - نيسان - دودج - بورشه).

يتاح للبيع بالمزاد أيضًا (فولكس فاجن - ميتسوبيشي - داتسون - كيا - أوبل - ريجاتا - سكودا - رينو - لادا - اسبرانزا - دايون - حلاوة - بجاج - هوجن - هانكو - بريليانس - نصر - فيات - إيسوزو - داتسون).

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