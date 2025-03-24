أودي تخطط لتصنيع سيارات كهربائية مدمجة.. هذه أول دولة ستباع بها

إنجولشتات - (د ب أ):

تعتزم شركة "أودي" الألمانية للسيارات تصنيع أول طراز كهربي لها في موقعها بمدينة إنجولشتات الألمانية اعتبارا من العام المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، جيرنوت دولنر، في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية: "ستكون سيارة كهربائية من نفس فئة إيه 3".

وكانت أودي تخطط في الأساس لبدء الإنتاج في عام 2027. وبحسب دولنر، تخطط أودي أيضا لعرض أول سيارة من هذه السلسلة في الصين في أبريل المقبل، والتي تم تطويرها هناك مع شركة "سايك" المملوكة للدولة.

وتمر شركة أودي حاليا بمرحلة التحول إلى السيارات الكهربائية، وتواجه مثل غيرها من شركات السيارات صعوبات في ظل ضعف الطلب.

وتنفذ الشركة برنامجا لخفض التكاليف، والذي يتضمن شطب ما يصل إلى 7500 وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2029، مع استبعاد التسريح لأسباب تشغيلية.