فولكس فاجن Tayron.. سيارة جديدة تحمل دماء تيجوان (أسعار ومواصفات)

برلين - (د ب أ):

تستعد شركة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج للسيارات في أوربا، لطرح السيارة "تايرون" Tayron الجديدة، التي ستحل محل الموديل Tiguan Allspace.

وتأتي السيارة الجديدة بحجم أكبر بوضوح ووظائف عملية أكثر من النسخة الأصلية وتبدأ أسعارها من 45 ألف و475 يورو (مليونين و498 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وعلى الرغم من أن السيارة تحمل اسما جديدا وتأتي بمقدمة مستقلة وتمتاز بمؤخرة معدلة وشعارات مضيئة للعلامة التجارية، إلا أن المبدأ العام يظل كما هو على غرار السيارة Tiguan Allspace؛ حيث يعتمد كلا الموديلين على الوحدات التركيبية فولكس فاجن MQB ويستخدمان نفس التقنيات، وكل ما في الأمر أن السيارة Tayron تأتي بحجم أكبر فقط.

صف جلوس ثالث

وقد زاد طول قاعدة العجلات بمقدار 11 سم ليصل في السيارة الجديدة إلى 2.79 متر، بينما يصل الطول الإجمالي للسيارة إلى 4.79 متر بدلا من 4.54 متر، وبالتالي نشأت مساحة لصف الجلوس الثالث لاصطحاب الأطفال في السيارة.

وبغض النظر عما إذا كانت هذه المقاعد مريحة أم لا فإن سيارة فولكس فاجن Tayron الجديدة تعتبر السيارة العائلية الوحيدة، التي توفر سبعة مقاعد، ولا تستند إلى قاعدة السيارات التجارية الأخرى مثل Caddy أو Multivan أو ID.Buzz.

ويمتاز المقعد الخلفي بأنه قابل للتحريك، وهو ما يضمن أقصى مساحة للأرجل، كما يمكن زيادة سعة صندوق الأمتعة من 885 لترا إلى 2090 لترا، علاوة إلى إمكانية قَطر مقطورة بوزن يصل إلى 2.5 طن.

وتتمتع سيارة فولكس فاجن Tayron بالعديد من المزايا أثناء القيادة. ونظرا لطول قاعدة العجلات فإنها تضمن قدرا معينا من الهدوء أثناء السير، وتسمح لسيارة الطرق الوعرة المخصصة للسير في طرقات المدينة بالوصول إلى وجهتها بطريقة أكثر استرخاءً.

وفي حالة تجهيز سيارة فولكس فاجن Tayron بمخمدات متغيرة، فإنه يتم توفير المزيد من الراحة أثناء القيادة؛ حيث تمتص المخمدات الصدمات بشكل كامل تقريبا في الوضع الأكثر نعومة، علاوة على أنه يمكن تعديل وضع المخمدات لتصبح في وضع رياضي وأكثر صلابة، وذلك لتوفير المزيد من المتعة حتى مع قيادتها كسيارة عائلية.

وبخلاف ذلك، فإن السيارة Tayron تعتبر سيارة فولكس فاجن Tiguan تقليدية، ويظهر ذلك بوضوح عند النظر إلى قمرة القيادة الرصينة ذات الملمح الرقمي مع الشاشة المستقلة الكبيرة، بالإضافة إلى المقود التقليدي المريح، الذي يشتمل على الأزرار بدلا من نطاقات الاستشعار المزعجة.

أنظمة الدفع

وبالطبع يسري ذلك أيضا على أنظمة الدفع، فعلى غرار الموديل الأصغر تعتبر السيارة Tayron بمثابة حلقة وصل إلى العصر الكهربائي. وتفتخر الشركة الألمانية بأن سيارتها الهجين Plug-in تزخر حاليا ببطارية سعة 19.7 بدلا من 10.6 كيلووات ساعة، وهو ما يعني زيادة مدى السير ضعف الموديل السابق أو على الأقل يمكن قيادة السيارة Tayron خلال أول 100 كلم اعتمادا على الطاقة الكهربائية.

وعند فراغ شحنة البطارية فإنها تشبه موديلات ID؛ لأنه يمكن إعادة شحن البطارية بواسطة الشاحن السريع، حتى إذا كان التيار الكهربائي يسري بقدرة 50 كيلووات.

وتتوافر سيارة فولكس فاجن، التي تعتمد على الطاقة الكهربائية جزئيا، بقوة 150 كيلووات/204 حصان أو 200 كيلووات/272 حصان، وتنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 7.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 215 كلم/س.

وبدلا من ذلك، تتوافر سيارة فولكس فاجن Tayron الجديدة بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر وبقوة 110 كيلووات/150 حصان أو كموديل هجين معتدل مع الاعتماد على محرك TSI سعة 2.0 لتر وبقوة 150 كيلووات/204 حصان أو 195 كيلووات/265 حصان.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة الألمانية سيارتها الجديدة بمحرك ديزل TDI سعة 2.0 لتر وبقوة 110 كيلووات/150 حصان أو بقوة 142 كيلووات/193 حصان.

وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك الوقود في أفضل الحالات يبلغ 5.4 لتر/100 كلم.

وتتفوق السيارة Tayron الجديدة على جميع الموديلات الأخرى من حيث مدى السير على الأقل؛ حيث إنها تغطي مدى يزيد على 1000 كلم.