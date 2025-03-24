KGM الكورية تطلق سيارتها Actyon الجديدة.. هل نراها في مصر؟

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة "كي جي إم" (KGM) الكورية الجنوبية عن إطلاق سيارتها Actyon الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الـSUV الكوبيه.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة Actyon الجديدة تأتي بطول 4.74 متر وعرض 1.92 متر وارتفاع 1.68 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.68 متر.

خطوط تصميمية حادة

وتتميز السيارة Actyon الجديدة من خلال الخطوط التصميمية الحادة والنحيفة، مع شبكة المبرد الكبيرة والكشافات النحيفة العاملة بتقنية LED والقسمات مفتولة العضلات على خط حزام السيارة.

وتتوج الملامح الأنيقة للسيارة بالتصميم الخاص للعجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة.

وتظهر في المقصورة الداخلية الرحبة شاشة قياس 12.3 بوصة، مع نظام الملاحة ومكيف الهواء ثنائي المناطق والمقاعد الجلدية مع وظيفة التدفئة والضبط الكهربائي.

كما تتميز السيارة بحليات الخشب الفاخر وأشرطة من ألياف الكربون، مع خيار الإضاءة المحيطي وتهيئته بشكل فردي، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1.568 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر وبقوة 163 حصانا، في حين يتراوح معدل استهلاك السيارة من الوقود من 8 إلى 9 لتر/100 كلم.

يشار إلى أن كي جي إم الكورية تسجل حضورها في السوق المصري عبر توريس موديل 2025 والتي تتوفر بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و700 ألف جنيه وحتى مليونين و130 ألف جنيه.