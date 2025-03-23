خلال مارس فقط.. كاش باك 40 ألف جنيه على GAC GS4 الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة التجارية الفاخرة في مصر، سيارتها جي إيه سي GS4 موديل 2025 خلال شهر مارس الجاري بـ 40 ألف جنيه كاش باك.

تتوفر جي إيه سي GS4 الجديدة بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و195 ألف جنيه بدلاً من مليون و235 ألف جنيه للفئة الأولي GS.

أما الفئة الثانية GB مليون و275 ألف جنيه بدلاً من مليون و315 ألف جنيه، والفئة الثالثة GE مليون و345 ألف جنيه بدلاً من و385 ألف جنيه.

ويمكنك من خلال التقرير التالي التعرف على الأسعار والمواصفات التفصيلية لـ GS4 بالسوق المصري:

السيارة مزودة بمحرك GDI تربو سعة 1500 سي سي، بقوة 166 حصان، عزم أقصى 265 نيوتن. متر، بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات. تستهلك السيارة في المتوسط 6.8 لترات من الوقود لكل 100 كم.

تأتي السيارة الصينية GS4 في السوق المصري بطول 4545 مم، وعرض 1856 مم، وإرتفاع 1668 مم، وقاعده العجلات 2680 مم، وشنطة خلفية 470 لتر، وسعه خزان الوقود 55 لتر.

قدمت GS4 بعددًا من وسائل الأمان والسلامة في مقدمتها وسائد هوائية أمامية للحماية، نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، زجاج ومرايات جانبية كهربائية، نظام التحكم فى نزول المنحدرات، ونظام التعامل مع المرتفعات HHC، بالاضافة إلى فرامل اليد إلكترونيه، وتقنية متابعة ضغط الإطارات، وبرنامج التحكم في الثبات، و كاميرا وحساسات حركة خلفية،

تقدم مقصورة السيارة مع شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصات، شاشة أكبر قياس 12.3 بالفئات الأعلى، يقدمان مع شاشة لوحة العدادات قياس 12.3 بوصة بتقنية LCD، شاحن لاسلكي لإعادة شحن الأجهزة الذكية.

تتوفر جي إيه سي GS4 في السوق المصري من مليون و250 ألف جنيه للفئة الأولى، الفئة الثانية تقدم مقابل مليون و300 ألف جنيه، الفئة الثالثة الأعلى تجهيزا تقدم مقابل مليون و390 ألف جنيه.

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