فورد موتور تستدعي أكثر من 500 سيارة لسبب قاتل

نيويورك - (د ب أ):

استدعت شركة فورد موتور للسيارات 567 سيارة، بحسب إشعار استدعاء نشرته عبر الإنترنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

وأضافت الإدارة أن شركة فورد استدعت بعض سيارات "إف-150" إنتاج 2021، والتي كان تم إصلاحها سابقًا بشكل غير صحيح بموجب رقم الاستدعاء 22 في-188 .

وأشار أمر الاستدعاء إلى أنه قد يُفعّل رمز تشخيص الأعطال (دي.تي.سي) الخاص بانخفاض ضغط سائل ناقل الحركة بشكل خاطئ، مما يتسبب في انتقال ناقل الحركة إلى الوضع المحايد بشكل غير متوقع، حسب وكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت.

وتابعت الإدارة أن تحولا غير متوقع إلى الوضع المحايد سيؤدي إلى فقدان قوة الدفع وزيادة خطر وقوع حادث.

وأضافت الإدارة أن الوكلاء سيقومون بتحديث برنامج وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة مجانا.