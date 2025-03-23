جنرال موتورز تستدعي 934 سيارة لسبب خطير

نيويورك - (د ب أ):

استدعت شركة جنرال موتورز 934 سيارة، طبقا لإشعار بشأن الاستدعاء، قدمته عبر الانترنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

وأضافت الإدارة أن الشركة استدعت بعض سيارات كاديلاك سي.تي.إس، موديلات 2016 و2018 وكاديلاك إيه.تي.إس موديلات 2017 و2018 وشيفروليه كامارو وشيفروليه كورفيت. وتابعت أنه ربما يتعطل نظام التوجيه الكهربائي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت.

وتابعت الإدارة بالقول إن فقدان مساعدة توجيه الطاقة يمكن أن يتطلب بذل جهد أكبر في التوجيه، خاصة عند السرعات المنخفضة، مما يزيد من خطر الاصطدام.