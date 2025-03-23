برابوس تطلق الصاروخ Rocket GTS الجديد.. بقوة 1000 حصان

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة برابوس عن إطلاق سيارتها Rocket GTS الجديدة، التي تقوم على أساس السيارة مرسيدس SL الرودستر الرياضية، نظير سعر يبلغ نحو 940 ألف يورو.

تصميم شرس

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Rocket GTS الجديدة، التي تنتمي إلى فئة "الشوتينج بريك"، تخطف الأنظار من خلال تصميمها الشرس، والذي ترسم ملامحه المقدمة الهجومية ومبيتات العجلات مفتولة العضلات وكذلك الناشر الخلفي، الذي تخرج منه 4 مواسير نهائية مُضاءة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Rocket GTS الجديدة على سواعد نظام دفع هجين Plug-in بقوة إجمالية تبلغ 735 كيلووات/1000 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1620 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة ينطلق صاروخ برابوس من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 6ر2 ثانية، بينما تقف سرعته القصوى على أعتاب 317 كلم/س.