مانسوري تمنح تسلا سايبر تراك الكهربائية تعديلات جنونية

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة مانسوري عن إجراء تعديلات شاملة على السيارة تسلا Cybertruck البيك آب، والتي تتضمن حزمة من عناصر التخصيص الواسعة.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن حزمة المكونات المصنوعة من ألياف الكربون قد أضفت على البيك آب الأمريكية لمسة رياضية أنيقة. وتشتمل الحزمة على تصميم جديد للمئزر الأمامي والخلفي والغطاء الأمامي وتوقيع شركة التعديل على المقدمة.

ومن العناصر الجديدة، التي تعتمد على ألياف الكربون، العتبات الجانبية مع رفارف مميزة، فضلا عن أغطية جديدة للمرايا. ويهيمن على مظهر المؤخرة شكل الناشر الخلفي الجديد والمصنوع من ألياف الكربون. وتتوج هذه الملامح بمظهر العجلات الجديدة قياس 26 بوصة.

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة المعدلة، التي تحمل الاسم Elongation، بتجهيزات جلدية فاخرة، مع العديد من الحليات الداخلية المصنوعة من ألياف الكربون، مع توقيعات باسم شركة التعديل لإظهار الجانب الحصري للسيارة في المقصورة الداخلية، وعلى مساند الرأس على المقاعد وعلى كسوة الأبواب والدواسات.

ولم تذكر مانسوري حتى الآن سعر نسختها المعدلة من البيك آب Cybertruck الأمريكية.