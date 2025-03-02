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تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في أكبر سوق أوروبي بسبب الأسعار

03:22 م الأحد 02 مارس 2025

السيارات الكهربائية - أرشيفية

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فولفسبورج - (د ب أ):

كشف استطلاع للرأي أن المستهلكين في السوق الألماني الذي يعد أكبر سوق في قارة أوروبا، يعزفون عن شراء سيارات كهربائية بسبب ارتفاع أسعارها.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن 47% من الألمان ذكروا أن التكاليف المفرطة هي العائق الرئيسي أمام شراء سيارة كهربائية.

وشملت العوامل الرئيسية الأخرى النطاق المحدود للسيارات التي تعمل بالبطاريات، وهي مسألة تمثل مشكلة بالنسبة لـ42% من الألمان، وحل نقص محطات الشحن في المركز الثالث بنسبة40%.

ويحجم 30% من الألمان عن شراء سيارات كهربائية بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، بينما أعرب 24% عن تحفظاتهم على أن تكنولوجيا السيارات الكهربائية لم يتم تطويرها بالكامل بعد.

وانخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 27% في ألمانيا عام 2024 بعد انتهاء حوافز الشراء الحكومية.

وأشار 12% فقط من الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم على استعداد لدفع أكثر من 30 ألف يورو مقابل سيارة كهربائية.

وعلى الرغم من المنافسة المتزايدة من الصين، تظل السيارات الكهربائية الرخيصة نادرة في ألمانيا، حيث سجل نادي السيارات الألماني ستة نماذج فقط لسيارات كهربائية بحتة معروضة للبيع بسعر أقل من 30 ألف يورو.

وتخطط أكبر شركة مصنعة للسيارات في أوروبا "فولكس فاجن" لإطلاق طراز كهربائي لمحدودي الدخل بسعر حوالي 20 ألف يورو.

وأظهر الألمان في استطلاع يوجوف تفضيلا واضحا للمصنعين الألمان والأوروبيين، إلا أنهم غير مستعدين لدفع أموال طائلة مقابل شراء إنتاجهم.

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