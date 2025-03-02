مزاد لبيع سيارات تابعة لجمرك الإسكندرية.. موديلات من 86 إلى 2012

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد جلسة مزاد علني كبير لبيع "لوطات" سيارات ركوب (ملاكي) مستعملة تابعة لجمارك الإسكندرية.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، يوم الخميس الموافق 6 مارس الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

تنتمي المركبات المطروحة بالمزاد والتي تتراوح موديلاتها بين عامي 1986 و2012 إلى ماركات (مرسيدس - جيب جراند شيروكي - بي إم دبليو - أودي - لكزس - فورد - فولكس فاجن - دودج - بورشه).

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

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