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سيمنس المصنِّعه لشواحن السيارات الكهربائية تعتزم طرد 6 آلاف عامل

03:28 ص الأربعاء 19 مارس 2025

موظفو شركة سيمنز - أرشيفية

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ميونيخ - (د ب أ):

أعلنت مجموعة الصناعات الهندسية الألمانية سيمنس اعتزامها شطب 6000 وظيفة تقريبا في فروعها على مستوى العالم منها 2850 وظيفة في ألمانيا.

وسيتركز الجزء الأكبر من التخفيضات على قطاع الأنظمة الالية الذي يعتبر جزءا من قطاع الصناعات الرقمية، إلى جانب قطاع أنظمة شحن السيارات الكهربائية.

كان رولاند بوش الرئيس التنفيذي للشركة قد أعلن في الخريف عن شطب عدد من الوظائف يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف وظيفة، والآن يتم الإعلان عن الرقم المحدد.

وتعاني الشركة من ارتفاع مستويات المخزون لدى العملاء والوكلاء، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على الإنتاج وانخفاض معدل استغلال الطاقة التشغيلية لديها.

وبشكل عام فإن حالة الشركة جيدة، حيث سجلت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي أرباحا بقيمة 2.1 مليار يورو (2.3 مليار دولار).

السيارات الكهربائية شواحن السيارات
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