تويوتا تعلن إنهاء مسيرة سيارتها GR Supra في الأسواق بهذه الطريقة.. شاهدها

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق الإصدار الخاص A90 Final Edition من أيقونتها GR Supra الرياضية، والذي يعد مِسك الختام للجيل الحالي من الطراز.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الإصدار الخاص GR Supra A90 Final Edition يعتمد على سواعد محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، والذي يزأر بقوة 441 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 571 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة GR Supra A90 Final Edition بسرعة قصوى تبلغ 270 كلم/س.

وتحقق مجموعة التعليق بالسيارة التوازن بين الأداء الرياضي والراحة، مع تجربة قيادة فريدة من نوعها خاصة عند اجتياز المنعطفات وإحساس بتحكم كبير بالسيارة على السرعات العالية.

ومن التجهيزات التي توفرها السيارة المكابح الفائقة من بريمبو وإطارات فائقة.