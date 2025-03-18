رينو تطلق سيارتها الكهربائية ميجان E-Tech الجديدة بالأسواق.. صور

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة رينو الفرنسية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية Megane E-Tech الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات المدمجة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها الكهربائية Megane E-Tech الجديدة تعتمد على سواعد محرك بقوة 160 كيلووات/220 حصان.

وتتضافر جهود المحرك مع بطارية سعة 60 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 468 كلم وفقا لمعيار WLTP.

وتتوفر للسيارة باقة موسعة من التجهيزات الاختيارية مثل لون الطلاء Gris Schiste Matt، والعجلات المسبوكة قياس 20 بوصة باللون الأسود وشعارات داكنة في الأمام والخلف بالإضافة إلى إطارات النوافذ الجانبية باللون الأسود اللامع.

وتزخر المقصورة الداخلية بمقاعد مريحة، مع فرش قماشي عالي الجودة يكتسي باللون الأسود، مع خيوط حياكة متباينة باللون الأزرق، فضلا عن الاعتماد على مفهوم المواد المعاد تدويرها في بعض مكونات المقصورة الداخلية.