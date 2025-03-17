شركة ألمانية تقدم مركبة كهربائية جديدة بثلاثة عجلات.. شاهدها

برلين (د ب أ):

كشفت شركة "ليمو" (Lemmo) الألمانية، النقاب عن المركبة الكهربائية Pod ثلاثية العجلات الجديدة، والتي تتمتع بحماية جيدة ضد المطر.

وأوضحت الشركة الألمانية أن المركبة الكهربائية Pod ثلاثية العجلات تشتمل على عجلتين في الأمام وعجلة في الخلف، مع إمكانية الميل في المنعطفات.

وتشتمل المركبة على مقعدين خلف بعضهما البعض، وتم تصنيع المقعدين من خامات شبكية جيدة التهوية.

ولم تفصح الشركة الألمانية عن قوة المركبة Pod الكهربائية حتى الآن، ولكنها كشفت أن سرعتها القصوى تقف على أعتاب 45 كلم/س.