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شركة ألمانية تقدم مركبة كهربائية جديدة بثلاثة عجلات.. شاهدها

12:36 م الإثنين 17 مارس 2025
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  • عرض 6 صورة
    ليمو Pod الكهربائية الجديدة
  • عرض 6 صورة
    ليمو Pod الكهربائية الجديدة
  • عرض 6 صورة
    ليمو Pod الكهربائية الجديدة
  • عرض 6 صورة
    ليمو Pod الكهربائية الجديدة
  • عرض 6 صورة
    ليمو Pod الكهربائية الجديدة
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برلين (د ب أ):

كشفت شركة "ليمو" (Lemmo) الألمانية، النقاب عن المركبة الكهربائية Pod ثلاثية العجلات الجديدة، والتي تتمتع بحماية جيدة ضد المطر.

وأوضحت الشركة الألمانية أن المركبة الكهربائية Pod ثلاثية العجلات تشتمل على عجلتين في الأمام وعجلة في الخلف، مع إمكانية الميل في المنعطفات.

ليمو Pod الكهربائية الجديدة

وتشتمل المركبة على مقعدين خلف بعضهما البعض، وتم تصنيع المقعدين من خامات شبكية جيدة التهوية.

ولم تفصح الشركة الألمانية عن قوة المركبة Pod الكهربائية حتى الآن، ولكنها كشفت أن سرعتها القصوى تقف على أعتاب 45 كلم/س.

المركبات الكهربائية ليمو Pod مركبات ثلاثية العجلات
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