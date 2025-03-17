طرح تويوتا C-HR+ الكهربائية الجديدة في الأسواق.. صور وتفاصيل

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عملاق صناعة السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية C-HR+ الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها C-HR+ الجديدة تتميز بخطوط تصميمية معاصرة مع كشافات نحيفة، وتأتي بطول يبلغ 4.520 ملم، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.750 ملم.

وتزخر المقصورة الداخلية بجميع وسائل الراحة والتجهيزات المعاصرة مثل قمرة القيادة الرقمية وشاشة الملتيميديا قياس 14 بوصة، فضلا عن مستوى كبير من الرحابة، وحيز أمتعة بسعة تصل إلى 416 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة بقوة 123 كيلووات/167 حصان أو 165 كيلووات/224 حصان.

كما تتوفر نسخة بقوة 252 كيلووات/343 حصان، مع مدى سير يصل إلى 600 كلم، وذلك بفضل مجموعة من البطاريات بسعة تصل إلى 77 كيلووات ساعة.

وتستند السيارة على باقة من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الكبح الاضطراري الأوتوماتيكي ومحذر الزاوية الميتة والضوء العالي المتوائم ومساعد صف السيارة مع دعم الفرملة.

وتوفر التجهيزات الاختيارية وظيفة صف السيارة مع كاميرا بانورامية.