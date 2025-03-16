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بورشه توضح حقيقة بيع أسهمها في شركة فولكس فاجن

03:43 م الأحد 16 مارس 2025

فولكس فاجن

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برلين - (د ب أ):

نفت شركة "بورشه إس إي" الألمانية القابضة المالكة لمواطنتها فولكس فاجن، أنها تخطط حاليًا لبيع أسهمها في فولكس فاجن، أكبر شركة سيارات في أوروبا.

وردًا على استفسار عن هذا الموضوع، قال متحدث باسم "بورشه إس إي" إنه لا توجد حاليًا أي خطط ملموسة لبيع أسهم فولكس فاجن، كما نفى أن يكون تم التفكير في هذه الخطوة خلال عام 2024.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية أفادت في وقت سابق بأن عائلتي فولفجانج بورشه وهانز ميشيل بيش تدرسان بيع جزء من أسهمهما في فولكس فاجن.

وتُعد "بورشه إس إي" هي الشركة الاستثمارية لعائلتي بورشه وبيش، واللتان تمتلكان عن طريق هذه الشركة الاستثمارية 53.3% من الأسهم العادية لفولكس فاجن، مما يمنحها الأغلبية في حقوق التصويت داخل الشركة.

وأضاف المتحدث: "لم تجرِ أي محادثات مع مستثمرين بخصوص بيع أسهم فولكس فاجن"، مؤكدا التزام "بورشه إس إي" بدورها كمساهم رئيسي طويل الأجل في مجموعة فولكس فاجن، وأنها على قناعة بإمكانات النمو المستقبلي لقيمة الشركة.

من جانبها، رفضت فولكس فاجن التعليق على الموضوع، محيلةً الاستفسارات إلى مالكتها شركة "بورشه إس إي".

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