بعد تخفيضات الأسعار.. فيات تيبو 2020 تباع بهذا السعر؟

كتب - محمد جمال:

تراجعت أسعار السيارات المستعملة "كسر الزيرو" بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضي وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، بعد تراجع أسعار عددا كبير من أسعار السيارات الزيرو.

ومن بين السيارات التي تراجعت أسعارها خلال الفترة الماضية السيارة فيات تيبو كسر الزيرو، والتي تعد واحدة من الطرازات المتاحة للبيع على الإنترنت وحققت نتائج ومبيعات أسطورية خلال السنوات الماضية.

تباع فيات تيبو 2020 كسر الزيرو عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 680 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات وعداد الكيلو متر في السعر النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات فيات تيبو بالسوق المصري:

تعمل تيبو بمحرك سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، 152 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران. تتسارع سيارة فيات بمحركها من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 192 كم/س، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كم.

فيات تيبو تأتي بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

تقدم تيبو بـ 6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

فيات تيبو زودت بمجموعة من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.

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