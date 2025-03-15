كاش باك 40 ألف جنيه على GAC إيمكو موديل 2025 الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، سيارتها جي إيه سي إيمكو موديل 2025 خلال شهر مارس الجاري بـ 40 ألف جنيه كاش باك.

تتوفر جي إيه سي إيمكو الجديدة بالسوق المصري بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و305 ألف جنيه للفئة الأولى GS، أما الفئة الثانية GE بسعر مليون و415 ألف جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها مليون و430 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جي إيه سي إيمكو الجديدة بالسوق المصري:

زودت إيمكو الجديدة بمحرك بنزين توربيني سعة 1.5 لتر يولد قوة 177 حصانًا و270 نيوتن متر للعزم الأقصى، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات ،WDCT، تستهلك هذه النسخة 7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تصل لسرعة قصوى 190 كم في الساعة.

تأتي السيارة بمقابض أبواب مخفية وجناح خلفي، في الأمام، تشكل الشبكات العلوية والسفلية معاً شكل “X” ، في الخلف، تمتد المصابيح الخلفية العمودية إلى أعلى النافذة الخلفية وتتجه نحو الأسفل.

التصميم الداخلي، يقدم مع عجلة قيادة رياضية على شكل حرف D، ولوحة عدادات مقاس 7 بوصة بالفئات الأولي، أما الفئات المتوسطة تقدم مع عدادات مقاس 10.25 بوصة، وشاشة تحكم مركزية مقاس 14.6 بوصة للفئات الأعلى تجهيزاً، لوحة شحن لاسلكية للهواتف والأجهزة الذكية، مقبض ناقل الحركة كريستالي.

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