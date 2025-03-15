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هاس يشيد بمشاركة أول مهندسة في سباقات فورمولا-1

11:24 ص السبت 15 مارس 2025

لورا مولر - أرشيفية

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ملبورن - (د ب أ):

أشاد فريق هاس بالألمانية لورا مولر بعد أن أصبحت أول امرأة تعمل مهندسة في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وقامت لورا بإصدار التوجيهات في أذن السائق الفرنسي إستيبان أوكون، خلال التجربتين الحرتين الأولى والثانية لسباق جائزة أستراليا الكبرى، اليوم الجمعة، في افتتاح الموسم الجديد للبطولة.

وصرح أوكون للصحفيين: "لقد كانت لورا متحمسة للغاية منذ اليوم الأول. لا فرق (سواء كان رجلا أم امرأة)".

من جانبه، قال أياو كوماتسو، رئيس الفريق: "ما تجيده حقا هو البحث بعمق عند وجود مشكلة. إنها لا تتوقف بعد أول إجابة".

وتجد مولر أن من المؤسف أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت للاستعانة بأول مهندسة لسباقات فورمولا-1.

وأوضحت لورا مولر في بيان للفريق: "عندما تراني الفتيات والسيدات على شاشات التلفاز ويعتقدن أنهن قادرات على تحقيق ذلك أيضا، أشعر بسعادة غامرة"..

واستدركت المهندسة الألمانية بالقول: "لكنني أريد فقط أن أؤدي عملا جيدا، وأن أحصل على أفضل ما في الفريق والسيارة".

لورا مولر سباقات فورمولا-1 فريق هاس
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